Электронные повестки военкомата юридически приравняют к традиционным

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в понедельник, 10 апреля, заявил, что электронные повестки из военкомата будут иметь равную юридическую силу с традиционными. Во вторник, 11 апреля, в парламент внесут законопроект о совершенствовании воинского учета, а также поправки о едином реестре военнообязанных, – сообщают СМИ.

Картаполов, в частности, сказал: «Электронные оповещения от военкоматов будут дублировать традиционные повестки, они будут иметь равную юридическую силу. Мы предлагаем сохранить традиционные способы оповещения через бумажные повестки, через работодателя. Также вводится оповещение заказными почтовыми отправлениями и предлагается возможность дублировать эти повестки в электронном виде. Военнообязанные смогут получать электронные повестки через Госуслуги или в МФЦ, добавил он. «Военнообязанный будет меньше ходить в военный комиссариат. Очень многие операции будут производиться дистанционно, включая первичную постановку на учет, снятие с учета и внесение изменений в учетные данные. При этом прохождение медицинской комиссии и профессионального отбора необходимо будет осуществлять в результате личной явки после получения повестки».

Депутат также заявил, что для уклонистов от призыва будут введены обеспечительные меры, вплоть до запрета на выезд и заключение сделок.

«Для тех, кто уклоняется, будет предусмотрен ряд обеспечительных мер. Если человек не получает повестку или делает вид, что ее не получает, он будет обязан во время следующего призыва в течение двух недель добровольно явиться в военкомат. Если он этого не сделает, то ему за цифровой подписью военного комиссара приходит письмо о том, что вводится ограничение на выезд и предупреждение, что последуют другие ограничительные меры. Если он вновь не явится, то через 20 дней этот военнообязанный может лишиться возможности управления транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты, займы», – сказал Картаполов.

Председатель комитета Госдумы по обороне также сказал, что Нижняя палата российского парламента рассмотрит законопроект о совершенствовании воинского учета, а также поправки о едином реестре военнообязанных.

«Принятие нового закона позволит, с использованием единых принципов и современных инструментов, навести порядок в организации воинского учета. Это сделает процесс учета прозрачным и эффективным, а его результаты – актуальными и пригодными для немедленного и непосредственного использования в целях военной службы без длительных дополнительных проверок и уточнений. Для организации воинского учета будет использован специализированный защищенный государственный информационный ресурс. На его базе в автоматизированном режиме будет происходить формирование Единого реестра воинского учета. Гражданам не придется искать военный комиссариат по месту жительства, тратить время на личный визит к военкому. Создание единой базы данных позволит минимизировать количество вызовов в военкомат по поводу уточнения данных воинского учета. Теперь это можно будет сделать дистанционно», – сообщил Картаполов.

Депутат Госдумы также отметил, что «наряду с мерами ответственности за уклонение от выполнения воинской обязанности, законопроект создает необходимые условия для защиты гражданами своих прав и законных интересов в ходе взаимодействия с «государственной машиной». В частности, закрепляется обязательный досудебный порядок обжалования действий военных комиссариатов. Например, по введению обеспечительных мер явки, решений призывных комиссий и др. В течение пяти дней будут приниматься решения по обращениям граждан, что позволит оперативно устранять все нарушения».

Москва, Иван Бабурин

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