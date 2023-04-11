Новые правила вручения повесток коснутся всех военнообязанных – депутат Картаполов

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что новые правила получения повесток коснутся всех военнообязанных, а не только срочников.

«Речь идет о всех военнообязанных, то есть (новые правила будут действовать. – прим. ред.) для всех граждан, которые находятся в запасе», – пояснил парламентарий в комментарии ТАСС.

Картаполов добавил, что новые нормы не будут распространяться на мобилизованных, так как они уже призваны в Вооруженные силы России. При этом депутат отметил, что мобилизации в настоящее время «нет и не планируется».

Ранее Картаполов заявил, что электронные повестки из военкомата будут иметь равную юридическую силу с традиционными бумажными. Электронные повестки предлагается высылать пользователям «Госуслуг». Цифровая повестка, по словам депутата, будет считаться полученной с момента размещения в личном кабинете военнообязанного. Кстати, сегодня на «Госуслугах» вернули функцию удаления аккаунта пользователя. Соответствующие поправки одобрены ко второму чтению законопроекта о совершенствовании воинского учета, который предполагает создание единого реестра военнообязанных. Госдума рассмотрит поправки во вторник, 11 апреля. Ожидается, что депутаты примут законопроект сразу во втором и третьем чтениях, а в среду, 12 апреля, документ рассмотрит Совет Федерации.

Надо отметить, что поправки о рассылке электронных повесток предусматривает введение «обеспечительных мер» по отношению к уклонистам. Речь идет о запрете выезда из страны, лишении возможности управления транспортным средством, заключать сделки с недвижимостью, регистрировать ИП, брать кредиты и займы.

Москва, Наталья Петрова

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