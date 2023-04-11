На «Госуслугах» вернули функцию удаления профиля

На портале «Госуслуги» вновь доступна функция удаления учетной записи пользователя.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это можно сделать как на сайте, так и через мобильное приложение.

Функцию удаления учетной записи отключили на «Госуслугах» 31 марта. Минцифры России тогда сообщило, что удалить профиль теперь возможно путем личного обращения в многофункциональный центр. В ведомстве объяснили решение участившимися случаями взломов личных кабинетов на портале.

Отключение функции удаления учетной записи пользователя совпало с заявлением начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России контр-адмирала Владимира Цимлянского о том, что в ходе весеннего призыва извещения гражданам начнут приходить в электронном виде. В свою очередь, зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что система оповещения россиян в электронном виде о призыве на срочную службу в армию будет приравнена к личному вручению. Его заявление опровергли в Госдуме и Совете Федерации.

Накануне глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что электронные повестки из военкомата будут иметь равную юридическую силу с традиционными. Соответствующие поправки одобрены ко второму чтению законопроекта о совершенствовании воинского учета, который предполагает создание единого реестра военнообязанных. Сегодня поправки рассмотрит Госдума.

Москва, Наталья Петрова

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