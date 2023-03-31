На «Госуслугах» отключили функцию удаления учетной записи (СКРИНШОТ)

На сайте и в мобильном приложении «Госуслуги» перестала быть доступной функция удаления учетной записи пользователя.

«Функция удаления недоступна» – такое сообщение появляется в приложении при попытке удалить свой профиль.

Удалить учетную запись невозможно и в личном кабинете на сайте «Госуслуги».

«По требованию владельца ИС ЕСИА Минцифры РФ была скрыта кнопка удаления учетной записи в личном кабинете. На данный момент единственным доступным способом удаления является личное обращение в центр обслуживания», – прокомментировали ситуацию в службе поддержки «Госуслуг» (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня, 31 марта, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что в ходе весеннего призыва, который начинается 1 апреля, извещения гражданам начнут приходить в электронном виде. При отсутствии такой возможности призывникам будут вручать бумажные повестки.

Москва, Наталья Петрова

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