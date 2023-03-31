В России начнут оповещать о призыве на срочную службу в электронном виде

В ходе весеннего призыва в армию граждан впервые будут извещать в электронном виде. Об этом сообщил начальник управления главного организационно-мобилизационного управления Ген штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский на брифинге, посвященном весеннему призыву. По его словам, при отсутствии такой возможности призывникам будут вручать бумажные повестки.

«Поставлена задача в ходе подготовки к весенней призывной кампании, которая начинается с 1 апреля, оповещение граждан осуществлять в электронном виде. При этом в случае отсутствия технической возможности оповещение будет проводится путем вручения повесток», – сказал контр-адмирал, чьи слова приводятся в сообщении в телеграм-канале Минобороны РФ.

Также Цимлянский сообщил о том, что в России создана единая электронная база при постановке на воинский учет – военкоматы «впервые получали информацию от различных федеральных, региональных и муниципальных органов государственной власти в электронном виде». По его словам, она размещена на закрытом сегменте Минобороны РФ и будет использована в учетно-призывной работе, в том числе для недопущения случаев необоснованного призыва.

Всего военкоматы поставили на учет более 700 тыс. юношей, уточнил представитель Генштаба.

Кроме того, контр-адмирал заверил, что все призывники будут направлены для прохождения военной службы «в пункты постоянной дислокации, размещенные на территории Российской Федерации». А отслужившую срочную службу «будут своевременно уволены и направлены к местам своего проживания», – добавил он.

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о весеннем призыве россиян на военную службу. Призывная кампания начнется 1 апреля и продлится по 15 июля. В армию планируется направить 147 тыс. новобранцев.

Москва, Наталья Петрова

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