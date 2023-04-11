В Кремле призвали не связывать новые правила получения повесток с мобилизацией

В Кремле считают, что принятие поправок о едином реестре военнообязанных и получении повесток в электронном виде не вызовет волну эмиграции. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, обсуждаемые изменения не связаны с мобилизацией.

Пресс-атташе Кремля отрицательно ответил на вопрос, не опасаются ли в Кремле, что принятие данного законопроекта на фоне проведения спецоперации на Украине вызовет панику и новую волну эмиграции.

«Нет, абсолютно, потому что это не связано с мобилизацией. Это связано с воинским учетом. И это нужно понимать и это нужно объяснять», – сказал Песков.

Представитель Кремля при этом отметил, в вопросе электронных повесток есть много нюансов, но совершенствование системы воинского учета необходимо.

«Воинский учет, это то с чем граждане нашей страны по конституции сталкиваются постоянно – хотя бы один раз на протяжении жизни. И, соответственно, эта система должна идти в ногу с требованиями времени», – подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь главы государства посоветовал «набраться терпения» по теме единого реестра военнообязанных и цифровых повесток, отметив, что все вопросы прояснят парламентарии.

Песков при этом в очередной раз опроверг слухи о планируемой новой волне мобилизации. По его словам, изменений по этой теме «по-прежнему не было, и нет».

Сегодня, 11 апреля, 11 апреля Госдума рассмотрит поправки о едином реестре военнообязанных и цифровых повестках во втором и третьем чтениях. В случае принятия Совет Федерации может утвердить законопроект уже в среду, 12 апреля. Ранее сегодня глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов заявил, что новые правила получения повесток коснутся всех военнообязанных, а не только срочников.

Согласно поправкам, теперь военнообязанных будут оповещать о явке в военкомат не только путем вручения бумажной повестки лично под роспись и через работодателя, но и с помощью заказных писем с уведомлением о вручении, а также в электронном виде в личном кабинете на «Госуслугах». Электронная повестка считается полученной с момента ее размещения в личном кабинете на «Госуслугах», пояснил Картаполов.

В проекте поправок также говорится, что гражданам России, подлежащим призыву и получившим повестку, с момента ее вручения и до явки в военкомат будет запрещен выезд из страны.

Москва, Наталья Петрова

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