Явка в военкомат станет обязательной: Госдума узаконит вручение повесток призывникам через «Госуслуги» и почту

Сегодня нижняя палата российского парламента вернула для рассмотрения во втором чтении законопроект, который вводит обязанность для не получивших повестки призывников самостоятельно являться за ними в военкомат. Документ также предусматривает новый способ оповещения о явке в военкомат с помощью заказного письма с уведомлением о вручении. Как предполагается, основной станет поправка об электронной повестке на портале «Госуслуги».

Как отметил депутат от КПРФ Николай Коломейцев, такая система породит еще больше проблем. «С нашей точки зрения, закон о воинской повинности надо внести несколько глав, которые должны восстановить систему военкоматов в нормальном виде, а не в том, в котором они есть сейчас», – заявил он перед рассмотрением вопроса.

«Сегодня парадоксально – идет уже больше года специальная военная операция (СВО), но у нас призывного возраста мужчины вряд ли знают, где (пункт сбора) по их военно-учетной специальности, куда им идти в случае «Ч». Поднимите руку, кто знает? Не знаете. Потому что у нас сегодня вот эта вся белиберда с переводом с военных на гражданскую и увода ответственности военных за призыв с перекладыванием на местное самоуправление региона на самом деле порождает массу проблем», – подчеркнул Коломейцев, назвав это вредительством «пятой колонны», которая «возбуждает людей снизу».

Законопроект с поправками в закон «О воинской обязанности и военной службе» был одобрен Госдумой во втором чтении в феврале 2022 года. Согласно документу, призывник должен лично явиться в военкомат и сообщить о получении повестки в течение двух недель. Если гражданин подлежит призыву, но не получил повестку, он обязан лично оповестить об этом в военкомат в двухнедельный срок со дня начала призыва, где ему будет вручена повестка под роспись.

Планируется также введение новых правил получения повесток, которые могут отправляться по почте заказным письмом с уведомлением о вручении. И даже при отказе призывника получать такую повестку по почте, он будет считаться получившим ее.

Кроме того, в случае неявки в военкомат без уважительных причин призывник будет считаться уклоняющимся от исполнения воинской обязанности, что повлечет ответственность в соответствии с законодательством РФ. Если же в период проведения призыва гражданин выезжает более чем на три месяца с места жительства или пребывания, он обязан сообщить об этом, лично явившись в военкомат либо в местную администрацию.

Напомним, накануне призывной кампании, 31 марта, начальник главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что в ходе весеннего призыва, который начинается 1 апреля, извещения гражданам начнут приходить в электронном виде. При отсутствии такой возможности призывникам будут вручать бумажные повестки.

В тот же день на сайте и в мобильном приложении «Госуслуги» перестала быть доступной функция удаления учетной записи пользователя.

Между тем глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что повестки в военкомат надо вручать

Москва, Мария Соколова

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