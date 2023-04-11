Песков опроверг подготовку Египтом ракет для поставки в Россию

Новость о намерении Египта тайно отправить ракеты России выглядит, как очередной фейк, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее The Washington Post написала, что руководство Египта приказало военным подготовить около 40 тыс. ракет для отправки в Россию. Якобы в одном из утекших из Пентагона документов содержатся разговоры египетского президента Абделя Фатаха Ас-Сиси с чиновниками, в которых упоминаются планы поставок пороха и артиллерийских снарядов.
В Кремле призвали относиться к подобным сообщениям, как к фейковым новостям.
«Это похоже на очередные утки, коих сейчас очень много. Так и надо относиться к таким сообщениям», – ответил Песков на просьбу прокомментировать статью в WP.
В марте Минобороны РФ сообщило о кратном увеличении объемов производства боеприпасов для российских войск. К концу 2023 года выпуск отдельных видов снарядов вырастет в 7-8 раз.
Москва, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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