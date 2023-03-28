российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Вторник, 28 марта 2023, 17:46 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Оборонные предприятия в России в разы увеличивают объемы производства

К концу 2023 года выпуск отдельных видов боеприпасов в России увеличится в 7-8 раз. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ по итогам инспекции главы ведомства Сергей Шойгу на предприятиях оборонно-промышленного комплекса в Челябинской и Кировской областях.

Как отмечается, в рамках выполнения гособоронзаказа предприятия проводят модернизацию и расширение производственных мощностей, а также повышают производительность труда. «Реализация данных проектов уже позволила предприятиям в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов для обеспечения потребности российских войск, а до конца текущего года производство отдельных образцов продукции вырастет в 7-8 раз», – отметили в министерстве.

Шойгу также провел рабочие совещания с руководством предприятий, представителями профильных органов военного управления и Минпромторга РФ, где поставил «задачи по дальнейшему наращиванию производства всей номенклатуры выпускаемой продукции».

Москва, Мария Соколова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

В рубриках

Москва, Челябинск, Урал, Центр России, Россия, Экономика,