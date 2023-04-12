Си Цзиньпин призвал военных подготовиться к боевым действиям

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал военных сосредоточиться на подготовке к реальным военным действиям, передает Центральное телевидение КНР.

Китайский лидер провел инспекцию военно-морских сил Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая. Он подчеркнул, что нужно позаботиться о стабильности и безопасности войск, а также обратить внимание на управление ими.

«Необходимо повышать уровень подготовки и реальных боевых способностей», – сказал Си Цзиньпин.

Осенью 2022 года Си Цзиньпин призвал военных использовать опыт конфликта на Украине в своей подготовке. Он отметил, что бойцы должны научиться «понимать новые требования, владеть ситуацией и вводить новшества», и все это будет направлено на подготовку китайских военных к реальным боевым действиям.

Пекин уличил НАТО в подготовке кризиса в Индо-Тихоокеанском регионе по сценарию, примененному на Украине. Это сделано по указке Вашингтона, который готовит провокацию для снижения влияния Пекина как своего главного соперника.

Пекин, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»