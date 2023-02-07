В КНР уличили США в подготовке кризиса в Индо-Тихоокеанском регионе по сценарию Украины

НАТО действует как военный инструмент Вашингтона и готовит кризис в Индо-Тихоокеанском регионе. Планируется провести провокацию по сценарию, примененному на Украине, считает обозреватель Global Times Сун Чжунпин.

Альянс назвал политику Китая вызовом безопасности и включил его в список стратегических приоритетов на следующие 10 лет. Настоящая причина – стратегия США, в которой Китай является соперником.

Для повторения украинского сценария остается найти азиатскую страну, готовую стать марионеткой Штатов. Больше других на эту роль подходит Япония, уверен Сун Чжунпин.

«Ее агрессия в прошлом принесла неисчислимые страдания странам региона. Япония относит себя к Западу. А в отношениях с Китаем есть и геополитическая напряженность, и исторический конфликт. Все это будет полностью использовано Вашингтоном», – говорится в статье.

НАТО продолжит выставлять Россию и Китай агрессорами, чтобы привлечь на свою сторону больше стран, готовых проводить в своих регионах политику США. Обозреватель назвал подобный образ действий «моделью осьминога».

МИД КНР назвал Штаты основным фактором, угрожающим стабильности и росту мировой экономики. Несколько лет США возводили барьеры, настаивали на разделении и разрыве цепочек поставок. Это серьезно повысило риск фрагментации мировой экономики, что может привести к сокращению экономического производства до 7%.

Пекин, Наталья Рязанова

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