Боррель призвал Китай быть ответственным в вопросе Тайваня

Китай должен взять на себя большую ответственность за безопасность и мир в регионе, в том числе по проблеме Тайваня, считает глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

В условиях образования многополярного мира экономическая интеграция напрямую зависит от вопросов национальной безопасности. ЕС хочет «международного порядка, в котором сотрудничество преобладает над конфронтацией», поэтому призывает Китай строго придерживаться норм международного права.

«Мы не боимся подъема Китая. Однако мы знаем, что история завтрашнего мира также будет зависеть от того, как Китай использует свою мощь. Китай должен взять на себя большую ответственность, в том числе за безопасность и мир», – говорится в речи Борреля.

Глава дипломатии опубликовал ее в своем блоге в связи с отменой визита в КНР на фоне положительного теста на коронавирус.

ЕС привержена политике единого Китая, но «любые попытки изменить статус-кво силой были бы неприемлемы», отметил Боррель, касаясь тайваньского вопроса.

Дипломат призвал Китай предоставить Европе больший доступ к своему рынку, поскольку ЕС зависим от китайского сырья. И поделился с Пекином «дружеским советом» относительно партнерства с Москвой. Он подчеркнул, что Евросоюзу будет «крайне сложно, если не невозможно, поддерживать доверительные отношения с Китаем», если тот «не будет способствовать поиску политического решения».

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон не намерен соблюдать «красные линии» Пекина, которыми станут поставки оружия Тайбэю. В американском Конгрессе подтвердили, что продолжат продавать оружие Тайваню.

Брюссель, Наталья Рязанова

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