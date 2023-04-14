Украина больше не существует как страна в финансовом плане, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его мнению, конфликт завершится, как только Вашингтон и Брюссель перестанут содержать Киев.

Европа тратит на Украину «десятки миллиардов евро», в которых нуждается европейская экономика. Поэтому поддержка не будет продолжаться вечно, уверен политик. Вопрос стоит только в том, когда Вашингтон и Брюссель откажутся финансировать Киев.

«И в тот момент, когда Америка и Европа ответят «нет» на этот вопрос, война окончится. По сути, Украина в финансовом отношении – несуществующая страна. Падение экономических показателей огромное, очевидно, что Украина не может сама себя финансировать», – цитируют премьера РИА Новости.

Венгрия тоже участвует в финансировании Украины через общие бюджеты ЕС. Однако, это не улучшает положение венгерского меньшинства в Закарпатье, оно, напротив, постоянно ухудшается.

Ранее спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что Киев почти половину бюджета формирует за счет поступлений из-за границы, а вторую половину тратит на обслуживание долгов. Страна уже стала банкротом, но Киев берет все новые, лишая своих граждан будущего.

Будапешт, Наталья Рязанова

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