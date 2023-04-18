Путин посетил штабы ВС России и Нацгвардии в Херсонской области и ЛНР

Президент России Владимир Путин посетил штаб группировки войск «Днепр» в Херсонской области. Позднее глава государства отправился в Луганскую народную республику, где посетил штаб нацгвардии «Восток». Об этом сообщила пресс-служба Кремля. Надо отметить, что это первое посещение президентом РФ Херсонской области и Луганской народной республики.

В штабе группировки «Днепр» Путин заслушал доклады командующего ВДВ генерал-полковника Михаила Теплинского, командующего группировкой генерал-полковника Олега Макаревича и других военачальников, отметили в Кремле.

В ходе совещания президент РФ поинтересовался мнением военных об обстановке на Херсонском и Запорожском направлениях.

«Не хочу отвлекать вас от прямых обязанностей, связанных с управлением войсками, поэтому работаем здесь по-деловому, коротко, но конкретно. Мне важно услышать ваше мнение о том, как складывается обстановка, послушать вас, обменяться информацией», – сказал Путин, чьи слова приводит «Интерфакс».

«Просил бы начать доклад с ситуации на Херсонском направлении, затем на Запорожском, и после этого прошу Михаила Юрьевича (Теплинского) высказать свои соображения», – обратился глава государства к участникам совещания.

Путин отметил, что командующий ВДВ «был достаточно долго на передней линии» и «сделал доклад очень обстоятельный». «Министерство обороны и Генштаб очень высоко его оценили», – добавил президент.

Глава государства также поздравил военнослужащих с Пасхой и подарил им копию иконы, которая, по его словам, принадлежала одному из наиболее успешных министров обороны российской армии XIX века.

После посещения штаба группировки «Днепр» Путин прибыл в Луганскую народную республику, где посетил штаб Национальной гвардии «Восток». Там он выслушал доклады генерал-полковника Александра Лапина, других высших офицеров об обстановке на этом направлении, сообщила пресс-служба Кремля.

Напомним, 19 марта Путин побывал в городе Мариуполе Донецкой народной республике. Там он ознакомился с ходом восстановительных работ и пообщался с местными жителями.

Москва, Наталья Петрова

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