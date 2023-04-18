Киеву грозит новый госпереворот, едва закончится конфликт с Россией, пишет Politico. Поводом могут стать большие ожидания украинцев и авторитарные замашки действующего президента страны Владимира Зеленского.

В нынешней ситуации граждане Украины надеются на большие перемены. Если они не получат их быстро, то будут требовать новую власть.

«Они будут хотеть денег, справедливости и завершения реформы, которую они требовали еще в 2014 году, и они захотят этого как можно быстрее. Майдан может повториться», – сказал бывший член украинского кабмина на условиях анонимности.

В то же время рейтинг Зеленского скатился к 11% и держится только из-за конфликта. Авторитарные замашки Зеленского после завершения Россией спецоперации могут стать основной причиной недовольства граждан и властей. И внутри страны, и на Западе окружение украинского лидера подозревают в коррупции, что вызовет у граждан дополнительные вопросы.

Депутат Верховной рады от партии «Голос» Инна Совсун и оппозиционный депутат из Львова Николай Княжицкий согласились с выводами издания. Княжицкий заявил, что Зеленский использует власть в личных целях. Он распоряжается бюджетными средствами по своему усмотрению и не боится критики, поскольку установил диктатуру над СМИ.

США намерены подогревать конфликт на Украине, как минимум, до 2025 года. МИД РФ считает, что режим Зеленского не раз испытывал терпение Вашингтона, и Киеву вскоре грозит очередной «дворцовый переворот».

Москва, Наталья Рязанова

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