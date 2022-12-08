В Киеве возможен «дворцовый переворот»: США готовятся до 2025 года подогревать кризис на Украине

США могут готовить в Киеве очередной «дворцовый переворот» на фоне планов Вашингтона подогревать конфликт на Украине, как минимум, до 2025 года. Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, все действия американской элиты направлены на главную цель – зарабатывание денег.

«Появление в Киеве (заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд) в нынешних условиях, когда в украинских правящих кругах обостряются разногласия из-за распределения западной помощи, конечно, неслучайное. Не исключено, что опять затевается «дворцовый переворот» или какая-то кадровая перестановка. Думаю, что режиму Зеленского, который не раз испытывал терпение Вашингтона, есть о чем задуматься», – заявила Захарова, выступая сегодня на брифинге.

Представитель МИД РФ назвала особо важным тот факт, что для Вашингтона «не имеет никакого значения, кто находится у власти в Киеве». «США контролируют Украину, рассматривают ее в качестве инструмента для реализации собственных геополитических интересов в противоборстве с Россией. Ну, и, конечно, для своих финансовых махинаций, потому что уже американские СМИ не могут отказать себе в удовольствии смаковать детали бесконечного коррупционного марафона, который идет через Белый дом – Киев – и обратно в Белый дом», – подчеркнула она.

«Всем этим объясняется стремление администрации президента США Джо Байдена добиться от конгресса включения в бюджет на 2023 год дополнительной помощи Киевскому режиму в размере $37 млрд, львиная доля которых пойдет на нужды ВСУ, а там просто по ситуации они определят, что вернется обратно американским ультра-либералам, а дальше решится, что из денежной помощи осядет в европейских, всемирных банках и частных фондах», – пояснила Захарова.

По ее мнению, в этой же логике заключенный в конце ноября на три года «контракт американских властей с компанией Raytheon на $1,2 млрд на закупку для Киева систем ПВО. «Иными словами Вашингтон планирует подогревать боевые действия на Украине как минимум до конца 25-го года. Это они сами планируют, исходя из тех документов, которые ни от кого не скрывают», – подчеркнула она.

«Это кстати к заявлению вчерашнему Зеленского о том, что в 23-м году все уже будет хорошо, нормально, мир воцарится. Вы там на Банковой ему документы эти покажите – у Вашингтона другие планы, там еще денег нужно много поделить и перераспределить», – заключила официальный представитель МИД России.

Москва, Мария Соколова

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