Макрон обсудит с Си свой мирный план по Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен предложить председателю КНР Си Цзиньпину мирный план по конфликту на Украине. Проект может подтолкнуть Москву и Киев к переговорам уже летом, пишет Bloomberg.

Макрон поручил советникам проработать вопрос с китайской стороной. Планируется создать рамочную программу, которая «может быть использована в качестве основы для будущих переговоров», рассказал источник.

Французская сторона ожидает, что при успехе переговоров Пекина и Парижа российско-украинские переговоры о мире могут начаться уже летом.

Си Цзиньпин в ходе неформальной встречи предложил Эммануюэлю Макрону разработать свой план мирного урегулирования кризиса на Украине. Пекин пообещал поддержку мирной инициативе Парижа. Однако Макрон заявил, что Западу нужно сосредоточиться на военной помощи Киеву.

Париж, Наталья Рязанова

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