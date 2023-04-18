СМИ узнали, что США нацелились на Венгрию

Вашингтон определил следующую цель для давления – Венгрию. Поводом стала пророссийская политика Будапешта, считает обозреватель The American Conservative Сохраб Ахмари.

Вашингтон привык использовать санкции и давление при малейшем намеке на угрозу своей гегемонии в мире. Венгрия попала под прицел из-за веры в свое право действовать независимо.

«Настоящее преступление Венгрии состоит в том, что она придерживается причудливой веры в то, что страны имеют право действовать как независимые, суверенные нации; что, возможно, Европе не стоит разжигать потенциальную ядерную конфронтацию с Россией; что конфликт, подобный украинскому, лучше всего рассматривать через реалистичную геополитическую призму, а не через идеологическую, противопоставляющую «свободу» «несвободе», – иронично отметил обозреватель.

Белый дом уже ввел санкции против базирующегося в Будапеште Международного инвестиционного банка, чтобы надавить на венгерские власти. В ближайшее время планируется ввести ограничения против людей из окружения венгерского премьер-министра Виктора Орбана якобы подозреваемых в коррупции, нарушении свободы СМИ и политизированности судов.

Премьер Орбан предложил создать «европейскую НАТО» без США и учитывать российскую позицию для обеспечения мира в Европе. Он подчеркнул, что Европа потеряла идентичность, но должна быть готова защищать себя самостоятельно.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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