«Кремль принял правильное решение». Политолог о причинах отмены шествий Первомая и «Бессмертного полка»

В крупных российских городах вслед за Москвой начали отменять первомайские демонстрации и шествия «Бессмертного полка» на 9 Мая. Политолог Илья Ананьев считает, что массовые мероприятия с идеологическим подтекстом становятся мишенью для диверсий, поэтому их отмена – правильное решение. Свою точку зрения эксперт высказал в личном телеграм-канале. Приводим его колонку полностью.

«Безопасность людей, живущих в России, становится для государства одной из главных тем, после приоритетности СВО. Не замечать угрозы диверсий и «прятать» их за новостной повесткой «добрых» дел становится всё сложнее.

Волна постоянных атак с неба на приграничные территории казалась совсем далёкой жителям большой страны. Но картину тревожной жизни в эпоху СВО начали дорисовывать бесконечные пожары без объяснения официальных причин, падающие дроны в регионах России, расставленные ПВО «Панцирь» в центре Москвы и в местах постоянного пребывания первых лиц государства, просьбы открыть багажник в любом торговом центре.

У всех глав регионов с самого начала СВО на стол легли директивы от ФСБ о возможности угроз и диверсий. Сегодня они выросли кратно. Отказ от «маёвки» в Москве и уход от проведения в первоначальном формате акции «Бессмертного полка» тому подтверждение. Кремль принял абсолютно правильное решение.

Массовые мероприятия, имеющие идеологическую скрепу, становятся в сегодняшних условиях эвентами с «прицелом». «Бессмертный полк» рождался в горячий период митинговой активности Болотной площади, когда идеологический блок Кремля нашел ответ движению Навального* и противопоставил ему другую «массу» на улице в виде трудового класса.

Количество на улице «за» и «против» Путина стало определяющим показателем побед.

Спустя десять лет «цифровизация» массовки, хоть и вынужденно, может выстроить новое продвижение акции «БП» без переживаний за жизни людей. Школы, ТВ, спортивные мероприятия, городской передвижной парк и ТВ-платформы с креативной продуманностью могут дать эффект не хуже «человеческой массы».

Отказ или частичное переформатирование больших мероприятий снимет и нагрузку с силовой системы, которая сегодня «задыхается» от круговорота СВО. Прогнозируемо, что формат парада Победы в мае также будет изменён Кремлем».

* Алексей Навальный признан экстремистом в России

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