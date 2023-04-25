Организаторы «Бессмертного полка» попросили не проводить несанкционированных шествий

Организаторы «Бессмертного полка» в Екатеринбурге еще раз напомнили, что в этом году не будет традиционного шествия с портретами ветеранов.

«Движение не проводит никаких массовых мероприятий и не рекомендует их проводить. Про задержание – это прерогатива правоохранительных органов», – заявил руководитель штаба регионального отделения «Бессмертный полк России» по Свердловской области Сергей Боровиков, отвечая на вопрос «Нового Дня», что будет с людьми, которые все-таки решат пройти по городу с портретами.

Напомним, на прошлой неделе в крупных российских городах вслед за Москвой начали отменять первомайские демонстрации и шествия «Бессмертного полка» на 9 Мая. По мнению политолога Ильи Ананьева, массовые мероприятия с идеологическим подтекстом становятся мишенью для диверсий, поэтому их отмена – правильное решение.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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