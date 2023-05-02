Организаторы «Бессмертного полка» предлагают размещать портреты ветеранов на одежде и автомобилях

Акция «Бессмертный полк» в Свердловской области пройдет в новом формате.

Организаторы предлагают размещать портреты ветеранов Великой Отечественной войны на заднем или боковом стекле личных и служебных автомобилей (особо подчеркивается, что машина должна быть чистой), или распечатать портрет родственника на одежде (футболке, жилетке, манишке) и надеть ее 9 Мая. Еще один способ почтить память героев Великой Отечественной войны – разместить фото ветерана на аватарке в соцсетях и рассказать его или ее историю с хештегом #нашБессмертныйполк. Организаторы обещают, что эти истории будут опубликованы на сайте «Бессмертный полк России» в течение года.

Напомним, массовое шествие «Бессмертный полк» в День Победы отменили во всех российских городах. Ранее руководитель свердловского штаба движения Сергей Боровиков попросил уральцев не проводить несанкционированных шествий с портретами 9 Мая.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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