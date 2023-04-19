В Турции заявили о ненависти всего мира к США

Репутация США во всем мире упала настолько, что страну стали ненавидеть, заявил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу. Он назвал Европу «вагоном в составе Америки», потерявшим самостоятельность.

«Америка продолжает терять репутацию, весь мир ненавидит Америку. Европа дискредитирована, она – вагон в составе Соединенных Штатов. Европа – пешка Америки в Африке, а все страны Африки ненавидят государства, которые их эксплуатируют», – цитирует министра Aydınlık.

Сойлу отметил, что Штаты последовательно разрушали жизнь государств в регионе, где находится Турция, «от Ирака до Сирии, от Йемена до Афганистана». Он отметил, что Запад по привычке пытается показать себя лидером в мире, но их доминирование в 21 веке исчезло.

В КНР отметили, что Вашингтон намеренно преувеличивает угрозы от других стран, чтобы вынудить союзников действовать в своих интересах. И вмешательство США в конфликт на Украине показало всему миру необходимость уничтожения их гегемонии.

Анкара, Наталья Рязанова

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