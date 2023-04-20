Сеул отказался от военной помощи Киеву ради поддержания отношений с Москвой

Южная Корея не поставляет оружие на Украину ради стабильности в отношениях с Россией. Но дальнейшие решения будут зависеть от действий Москвы, передает агентство «Рёнхап».

Источник в офисе президента Республики Корея отметил, что отправка оружия в третью страну, участвующую в конфликте, не запрещена ни законами, ни предписаниями МИД.

«Мы не делаем этого потому, что одновременно с тем, что Южная Корея активно поддерживает международное сообщество ради защиты свободы граждан Украины, мы должны поддерживать стабильность в отношениях с Россией», – сказал чиновник.

Он добавил, что может быть трудно настаивать только на гуманитарной и финансовой помощи, если мирные жители Украины окажутся под масштабной угрозой. «То, что мы будем делать в будущем, будет зависеть от России», – предупредили в офисе главы государства.

Накануне Сеул заявил о возможности отправить оружие Киеву. Заявление подверглось жесткой критике со стороны оппозиции внутри страны. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пригрозил начать поставки новейшего оружия в КНДР, если Южная Корея отправит военную помощь на Украину.

Сеул, Наталья Рязанова

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