«Увидите наше новейшее оружие в руках КНДР»: Медведев предостерег Сеул от военной помощи Украине

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев отреагировал на заявление президента Южной Кореи, допустившего возможность поставок Сеулом вооружения Украине. В ответ на этот шаг Москва может предоставить новейшее оружие КНДР, отметил Медведев.

«Появились новые желающие помочь нашим врагам. Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что в принципе это государство готово поставлять киевскому режиму оружие. Притом что еще недавно южнокорейцы горячо уверяли, что возможность поставок летального оружия Киеву полностью исключают», – пишет замглавы Совбеза РФ в своем телеграм-канале.

«Интересно, что скажут жители этой страны, когда увидят новейшие образцы российского оружия у своих ближайших соседей – наших партнеров из КНДР?», – вопрошает он. Медведев завершает пост фразеологизмом «quid pro quo» (услуга за услугу).

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль в интервью Reuters не исключил возможность передачи Сеулом оружия Украине в случае возникновения серьезной угрозы для мирных жителей.

«Если возникнет ситуация, c которой международное сообщество не может смириться, например крупномасштабное нападение на мирных жителей, массовые убийства или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке», – сказал Юн. При этом он заявил, что Сеул будет принимать решение о военной помощи Киеву с учетом его отношений со сторонами, вовлеченными в конфликт, и ситуации в зоне боевых действий.

Москва, Наталья Петрова

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