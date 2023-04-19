Президент Южной Кореи допустил поставки оружия Украине

Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль допустил возможность поставок Сеулом вооружений Украине.

«Если возникнет ситуация, c которой международное сообщество не может смириться, например крупномасштабное нападение на мирных жителей, массовые убийства или серьезное нарушение законов войны, нам может быть трудно настаивать только на гуманитарной или финансовой поддержке», – сказал Юн в интервью Reuters.

Как отметило агентство, Южная Корея впервые заявила о готовности предоставить оружие Украине, напомнив, что после начала российской специальной военной операции Сеул исключил возможность поставок летального вооружения Киеву.

Ранее Южная Корея предоставляла Украине только гуманитарную помощь.

Юн Сок Ёль также заявил, что Сеул будет принимать решение о военной помощи Киеву с учетом его отношений со сторонами, вовлеченными в конфликт, и ситуации в зоне боевых действий.

Сеул, Наталья Петрова

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