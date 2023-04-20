FT: в ЕС признали невозможность новых санкций против России

Евросоюз исчерпал санкционные возможности в отношении России. В случае принятия новых пакетов они будут содержать больше исключений, чем ограничений, заявил источник Financial Times среди европейских чиновников.

Санкции еще не введены против тех отраслей российской экономики, которые критически важны для европейских стран. И эти государства не пропустят попытки подвести отрасли под ограничения. Так, Франция, Венгрия и ряд других государств выступили против санкций в отношении «Росатома». Ограничительные меры инициировали прибалтийские страны, позже их поддержала Германия.

«Мы закончили. Если мы введем больше санкций, исключений будет больше, чем мер», – сказал источник.

Евросоюз планирует начать проработку 11-го пакета антироссийских санкций в 20-х числах апреля. Дипломаты предположили, что новый пакет будет содержать ужесточение уже введенных ограничений и расширения черного списка для граждан РФ.

Брюссель, Наталья Рязанова

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