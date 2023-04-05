ЕС начнет обсуждать 11-й пакет санкций против РФ после Пасхи

Евросоюз планирует начать проработку 11-го пакета антироссийских санкций сразу после пасхальных выходных. Основной задачей будет блокировка обхода ранее введенных ограничений, пишет Politico со ссылкой на дипломатов.
Обсуждение нового пакета санкций против России планируется провести с участием послов стран ЕС и представителей Еврокомиссии. Работа сосредоточится на блокировке способов обхода введенных ограничительных мер.
В этом году католическая Пасха приходится на 9 апреля.
Запад усилил санкционное давление на Россию после начала специальной военной операции. В феврале 2023 года ЕС ввел 10-й пакет санкций, включавший запрет на экспорт и закупку ряда товаров на 11,4 млрд евро, а также ограничения на работу российских СМИ.
Брюссель, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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