Десятый пакет санкций против России может стать последним – евродепутат Мариани

Десятый пакет санкций против России может стать последним из-за существенных разногласий в Евросоюзе. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Франции Тьерри Мариани.

По словам политика, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен очень хотела отметить годовщину начала спецоперации, но в Евросоюзе «есть глубокие разногласия, и они становятся все более очевидными», передает РИА «Новости».

Мариани отметил, что между странами ЕС есть противоречия по поводу поставок газа из России – эту тему «особенно избегают» Австрия, Венгрия и Словакия.

Также, по словам Мариани, в Брюсселе публично не говорят об ограничениях в отношении гражданской атомной энергетики. Дело в том, что 19 реакторов российского производства обеспечивают энергией пять европейских стран, а Европа импортирует 19,7% своего урана из России, указал депутат Европарламента.

По мнению политика, больше не осталось сфер, где Евросоюз может ввести новые санкции. Объявление десятого санкционного пакета с опозданием он счел «признанием провала и беспомощности» Европы.

25 февраля Евросоюз опубликовал десятый пакет санкций против России. Ограничения затронули 87 граждан РФ, в том числе, депутатов Госдумы, сенаторов, чиновников и журналистов, а также 34 предприятия. Под санкции также попали «Альфа-банк», «Росбанк» и «Тинькофф банк». Кроме того, ЕС ввел новые ограничения на импорт и экспорт.

Предполагалось, что новые рестрикции вступят в силу 24 февраля – в годовщину начала СВО, но государства ЕС не смогли оперативно согласовать санкционные списки.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»