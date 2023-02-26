В ЕС раскрыли, кого касаются санкции из десятого пакета

Десятый пакет антироссийских санкций Евросоюза предусматривает ограничения против 87 граждан РФ, в том числе, депутатов Госдумы, сенаторов, чиновников и журналистов, а также 34 предприятий. Об этом говорится в документах, опубликованных в официальном журнале ЕС.

В частности, в санкционные списки включены уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, председатель СПЧ Валерий Фадеев, врач Леонид Рошаль, члены Совета Федерации Ольга Бас, Константин Басюк, Дарья Лантратова и Дмитрий Ворона, депутаты Госдумы Татьяна Ларионова, Олег Михайлов, Зелимхан Муцоев и Владимир Павлов.

Брюссель также ввел санкции против заместителей руководителя Роскомнадзора, заместителей главы Минэкономразвития и Минпрома РФ. Ограничения касаются также генерала-майора Алексея Авдеева, командующего Воздушно-десантными войсками РФ Михаила Теплинского, генерала-полковника Сергея Каракаева.

Евросоюз распространил санкции также на российских журналистов, в числе которых главный редактор телеканала «Россия 24» Евгений Бекасов, исполнительный директор медиагруппы «Россия Сегодня» Кирилл Вышинский, член совета директоров «Первого канала» Кирилл Клейменов, декан Высшей школы телевидения МГУ им. М.В. Ломоносова Виталий Третьяков.

В «черный список» российских предприятий попали оборонные, машиностроительные, технологические, научно-исследовательские компании, в числе которых ФГУП «Атомфлот» (Росатомфлот), ООО «Объединенная машиностроительная группа», ООО «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ».

Санкции затрагивают также «Альфа-банк», «Росбанк» и «Тинькофф банк».

Вместе с тем десятый пакет санкций ЕС охватывает в общей сложности экспорт товаров в Россию на сумму 11,4 млрд евро и импорт из России на сумму 1,3 млрд евро. Под эмбарго попали редкоземельные металлы, дополнительные электронные компоненты, используемые в российских системах вооружения, а также автопогрузчики, строительные краны, бульдозеры, станки для обработки металла, камня, электрогенераторы, трансформаторы, светодиодные лампы, снегоходы, турбореактивные двигатели и т.д.

Под импортные ограничения ЕС попали российские парафин, нефтяной кокс, природные битум и асфальт, битумные смеси, углерод и синтетический каучук. Эти товары можно поставлять в страны ЕС до 27 мая 2023 года по контрактам, заключенным до 26 февраля, кроме углерода и синтетического каучука, по которым выданы квоты на импорт до середины 2024 года.

Брюссель, Светлана Антонова

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