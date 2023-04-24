Южная Корея расширила запрет на экспорт товаров в Россию и Белоруссию

Южная Корея расширит список запрещенных к экспорту в Россию и Белоруссию товаров. Под ограничения попадут еще 741 наименование, заявили в южнокорейском министерстве торговли, промышленности и энергетики.

«С 28 апреля будет реализовано усиление экспортного контроля в отношении экспорта в Россию и Белоруссию, по которому список товаров с ограничением на экспорт расширяется с 57 до 798 позиций», – цитирует сообщение министерства РИА Новости.

Кроме прочего, в список внесут товары сталелитейной, химической промышленности, строительное оборудование, детали для автомобилей дороже 50 тыс. долларов, проводники, квантовые компьютеры и детали для них.

Вывоз товаров из черного списка разрешат в отдельных случаях, которые будут рассматривать по заявке компании-экспортера. Власти пока не уточнили критерии, дающие право на экспорт товаров под ограничениями.

Сеул поддержал ужесточение санкционного давления на Москву после начала специальной военной операции по защите населения Донбасса. Документы для нового расширения санкций были подготовлены в конце февраля 2023 года и успели пройти все согласования.

Ранее Южная Корея заявила, что не поставляет оружие на Украину ради стабильности в отношениях с Россией. Но дальнейшие решения будут зависеть от действий Москвы.

Сеул, Наталья Рязанова

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