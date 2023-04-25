В США призвали принять Россию в «европейскую семью»

Запад должен отказаться от идеи изоляции России, чтобы самому не остаться без союзников. Разумной стратегией в отношении России стала бы ее интеграция в «европейскую семью», считает аналитик The National Interest Джеральд Хайман.

Он отметил, что международный остракизм в отношении такой большой страны не слишком разумен.

«Россия – это не какой-то малонаселенный атолл в Тихом океане, и было бы и безрассудной, высокомерной, и провальной политикой обращаться с ней как с атоллом», – говорится в статье.

Хайман подчеркнул, что после окончания конфликта на Украине «Россия не исчезнет». Учитывая, что это «самая большая страна в мире с обширными человеческими и природными ресурсами», ее нельзя просто изолировать от остального мира. Разумнее было бы выстроить с ней отношения как с мировой державой, а не пытаться унизить, как это было в 1990-е годы, призвал аналитик.

Полезными было бы применение «пряника», а не «кнута»: отменить санкции и присоединить к глобальной торговле.

Аналитики предупредили, что Запад во главе США, пытаясь угрожать России и Китаю, рискует сам оказаться в международной изоляции.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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