Западный мир рискует оказаться в изоляции

Запад во главе США, пытаясь угрожать России и Китаю, рискует сам оказаться в международной изоляции. Об этом заявил президент Центра исследований Азиатско-Тихоокеанского региона Сергей Санакоев сегодня на пресс-конференции в Москве. По его оценке, намерение Вашингтона создать коалицию против Москвы и Пекина вряд ли увенчается успехом.

Эксперт обратил внимание, что одним из инструментов США стал так называемый саммит за демократию, который не имеет никакого отношения к демократии. «США пытаются сколотить какой-то альянс против России и Китая. Но самое важное, что всем в мире видно, в чем разница между тем, что происходит в Вашингтоне и что происходило, например, неделю назад в Кремле, когда главы наших государств (России и Китая) говорят о комплексной безопасности, что надо идти к миру, и в это же время прямо истерические совершенно заявления из США, что ни о каком мирном урегулировании не может быть речи. Мы слышали это и от [госсекретаря США Энтони] Блинкена, и от [официального представителя Минобороны США Джона] Кирби, и в тот же день заявление из уст замминистра обороны Великобритании [Аннабель Голди] о поставках оружия с ядерными компонентами в Украину», – пояснил Санакоев.

Вместе с тем, как отметил эксперт, Запад во главе с США пытается «вбрасывать провокации в российско-китайские отношения». «Тратятся колоссальные средства на то, чтобы создавать какие-то фейки… Основные вбросы, которые мы видели в эти дни – и во время, и после госвизита председателя Си Цзиньпина (в Москву), – это было о том, что наши отношения неравноправные, – мы (Россия) становимся вассалами Китая, буквальная терминология. Это, конечно, очень удивительно, потому что 30 лет фактически у нас было именно такое положение по отношению к Западу. По самым скромным подсчетам за эти 30 лет на Запад было вывезено $8 трлн. Это только те средства, которые есть в официальном подсчете. А сколько неофициально и на физическом уровне было вывезено – это еще больше. И вдруг эти же господа пытаются нам сказать, что у нас неравноправные отношения с Китаем», – констатировал он.

«Хотел бы напомнить, что даже еще до санкционного периода, даже до ковидного периода, если возьмем 2018-2019 год, когда речь шла о нормальных отношениях в торговле, по крайней мере, и с Западом, и с Востоком, и мы слышали вот эти обвинения, что Россия становится энергетическим придатком Китая. На тот момент поставки нашей высокотехнологичной продукции, вообще продукции с высокой добавленной стоимостью в Китай в два раза превышали поставки этой продукции из России в весь остальной мир», – подчеркнул эксперт, отметив , что российско-китайские бизнес-проекты «идут 50 на 50, равноправные и взаимовыгодные».

«Я вас уверяю, все это закончится тем, что в изоляции в итоге окажется Западный мир. Поскольку достаточно знать географию, если не знать, то хотя бы взглянуть на карту и увидеть размеры России и Китая, и посмотреть, каким образом, интересно, они нас собираются изолировать», – заключил Санакоев.

Москва, Мария Соколова

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