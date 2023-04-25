Россия объявила о высылке сотрудника посольства Молдавии

В МИД России во вторник, 25 апреля, вызвали посла Молдавии Лилиану Дарию. Ему был заявлен решительный протест в связи с продолжающимися недружественными шагами Кишинева, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

Послу вручили ноту о том, что сотрудник посольства Молдавии объявлен персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии.

«Дарию вручена нота министерства о том, что в качестве ответной меры на ничем не мотивированное решение молдавских властей от 19 апреля объявить persona non grata сотрудника посольства России в Молдавии российская сторона объявляет persona non grata сотрудника посольства Молдавии в России», – говорится в сообщении.

Кроме того, главу молдавского диппредставительства проинформировали о решении закрыть въезд в Россию нескольким официальным лицам Молдавии «в ответ на их регулярные антироссийские заявления, а также присоединение Кишинева к санкционным спискам Евросоюза, фигурантами которых являются граждане РФ».

Москва, Наталья Петрова

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