Кабмин РФ включил в программу бесплатного переобучения участников СВО

Правительство России расширило программу бесплатного переобучения граждан, включив туда участников специальной военной операции на Украине. Постановление об этом подписал премьер Михаил Мишустин.

«Граждане, участвовавшие в СВО, смогут пройти бесплатное обучение или получить дополнительное профессиональное образование по наиболее востребованным специальностям, а работодатели будут получать субсидии за их трудоустройство», – сообщила пресс-служба кабмина РФ.

Данное решение также будет распространяться на членов семей участников спецоперации, погибших при выполнении задач в ходе боевых действий.

Обучение для участников СВО будут организовывать Институт развития профессионального образования, Российская академия народного хозяйства и госслужбы и Томский государственный университет.

Оформить заявки на обучение можно будет на портале «Работа России». Правительство возместит затраты образовательных организаций с помощью грантов.

Надо отметить, что в рамках программы пройти бесплатное переобучение или получить дополнительное профессиональное образование также могут безработные граждане, сотрудники, находящиеся под риском увольнения, отдельные категории граждан в возрасте до 35 лет, люди старше 50 лет, женщины с маленькими детьми и беженцы с Украины.

Москва, Наталья Петрова

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