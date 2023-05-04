Источник: в Стамбуле обсудят транспортировку российского аммиака через Украину

Делегации России, Турции и Украины планируют обсудить вопрос о возобновлении транспортировки российского аммиака через украинские порты на встрече 5 мая в Стамбуле. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на информированный источник.

По словам собеседника агентства, соответствующую формулу для этого предложит ООН. Турция прилагает все усилия, чтобы «решить этот вопрос», подчеркнул источник.

Ранее в МИД России заявили, что украинские власти выдвигали политические условия для запуска аммиакопровода Тольятти – Одесса, Москва их отвергла.

Ранее Минобороны Турции сообщило о намеченной на 5 мая в Стамбуле встрече делегаций Турции, России и Украины по обсуждению продления зерновой сделки. Москва официально не подтверждала эту информацию. Напомним, срок действия зерновой сделки завершается 18 мая.

Сделка по вывозу зерна из трех украинских портов является составной частью пакетной договоренности. Ее вторая часть – заключенный Россией и ООН меморандум, предполагающий снятие ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений, возобновление поставок сельхозтехники, запчастей, а также восстановление работы аммиакопровода Тольятти – Одесса. Российская сторона неоднократно заявляла, что эта часть пакетной договоренности до сих пор не выполняется.

Москва, Наталья Петрова

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