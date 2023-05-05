США пытаются добиться встречи глав Минобороны Китая и Пентагона

Вашингтон намерен организовать встречу главы Пентагона Ллойда Остина и министра обороны КНР Ли Шанфу. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на свои информированные источники.

США собираются провести переговоры в следующем месяце в Сингапуре, на полях «Диалога Шангри-Ла» – ежегодного межправительственного форума по безопасности, в котором участвуют представители 28 стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Стоит отметить, что Ли Шанфу с 2018 года находится под так называемыми вторичными санкциями США из-за покупки у России истребителей Су-35 и комплексов С-400. По словам экспертов, эти санкции сделают встречу глав Минобороны США и КНР «довольно неловкой».

Если Пекин согласится, то встреча Ллойда и Шанфу станет самой важной с тех пор, как предполагаемый китайский шпионский шар пролетел над США в феврале. С тех пор Китай отклонил многочисленные просьбы Пентагона о телефонных переговорах.

Кроме того, визит президента Тайваня Цай Инвэнь в США в Центральную Америку только усилил напряженность между Пекином и Вашингтоном.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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