В США признались в страхе перед победой Украины

Западные страны боятся победы Украины в конфликте с Россией, признал бывший Верховный главнокомандующий Объединёнными вооружёнными силами НАТО в Европе Филип Бридлав.

По его словам, главный страх Запада – ответная реакция России на свое поражение.

«Мы на Западе боимся победы Украины. Мы боимся ядерной экспансии, и мы боимся распространения этой войны на Европу. Мы даем Украине достаточно, чтобы она не потерпела поражение на поле боя. Но из того, что мы видим, ясно, что мы не даем Украине всего нужного для победы», – сказал генерал США в отставке в интервью телеканалу ABC Action News.

Ранее аналогичную позицию высказал бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес. По его мнению, лидеры западных стран готовы выражать поддержку Украине сколько угодно, но они не заинтересованы в полном военном поражении России из-за наличия у неё ядерного оружия.

«Люди из Белого дома боятся победы. Например, что будет, если Украина победит? Они не смогут этого контролировать, так что это больше нужно Украине, а не Западу», – высказался Ходжес.

Москва, Наталья Рязанова

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