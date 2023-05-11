США напрямую угрожают Грузии за возобновление авиасообщения с Россией

Официальный представитель госдепартамента США Ведант Патель на брифинге в четверг, 11 мая, заявил, что Соединенные Штаты допускают возможность введения санкций против грузинских компаний, обслуживающих самолеты, в случае возобновления прямого авиасообщения с Россией, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами представитель Госдепа сказал: «Если между Россией и Грузией возобновятся прямые рейсы, мы будем обеспокоены тем, что компании в Грузии могут подвергнуться риску санкций, если будут обслуживать воздушные суда, подлежащие мерам импортного и экспортного контроля. Это должно вызывать большую обеспокоенность у компаний, работающих в грузинских аэропортах».

Напомним, что в среду, 10 мая, президент России Владимир Путин с 15 мая снял запрет для российских авиакомпаний на прямые перелеты в Грузию, а также отменил визовый режим с этой страной.

Вашингтон, Иван Бабурин

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