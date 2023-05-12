В Госдуме предложили ввести целевой «налог на развлечения»

Депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил о подготовке законопроекта об отчислениях в 1% со счета в кафе в фонд помощи семьям мобилизованных и ВС России.

«Готовлю законопроект от отчислениях 1% со счета в кафе/ресторане/ночном клубе в фонд помощи семьям мобилизованных и армии», – написал парламентарий в своем Telegram.

По его словам, это такой «целевой налог на развлечения в период военного времени». Депутат считает, что для посетителей заведений общепита данный сбор не будет обременительным – «меньше обычных чаевых», однако «в масштабах страны огромная сумма», которая пойдет на помощь семей военнослужащих.

Парламентарий уточнил, что инициатива, вероятно, будет оформлена в виде поправок в налоговый кодекс. Он отметил, что внесет законопроект на рассмотрение в Госдуму, как только документ будет готов.

Москва, Наталья Петрова

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