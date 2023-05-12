Минобороны предупредило об украинских провокациях с повестками, рассылаемых по электронной почте

Национальный центр управления обороной (НЦУО) РФ в пятницу, 12 мая, на брифинге о работе горячей линии по вопросам прохождения военной службы мобилизованными и добровольцами, заявил, что украинские провокаторы массово рассылают россиянам электронные письма, которые имитируют повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения учетных данных.

В заявлении НЦУО, в частности, говорится: «С целью получения незаконного доступа к персональным данным граждан, а также для оказания информационно-психологического давления на население Российской Федерации украинскими провокаторами осуществляется массовая рассылка электронных писем, в которых содержатся фейковые электронные сообщения, имитирующие повестки с требованием прибыть в военкомат для уточнения учетных данных. … Через такие письма также распространяются вредоносные программы, которые передают злоумышленникам персональные данные»

«Рассылка мобилизационных предписаний, повесток и иных документов для осуществления воинского учета по электронной почте не предусмотрена российским законодательством. … Сотрудники военкомата никогда не просят предоставить номер и другие данные банковских карт, а также содержание СМС-уведомлений для платежа. Подобные звонки могут поступать только от мошенников», – отметили в НЦУО.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»