Макрон заявил о зависимости России от Китая

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Россия потерпела «геополитическое поражение» и впала в зависимость от КНР. При этом он предостерег Европу от прямой конфронтации с Москвой.

«В конфликте на Украине Россия уже проиграла геополитически и теперь превращается в вассальное государство Китая. Швеция и Финляндия вступили в НАТО, а сама Москва усилила зависимость от Пекина. Это геополитическое поражение», – заявил французский лидер в интервью газете L'Opinion.

По его мнению, в дальнейшем архитектура европейской безопасности должна будет полностью распространяться на Украину. «Она также должна предусматривать отсутствие конфронтации с Россией и восстановление устойчивого баланса сил. Но до этого пока очень далеко», – заключил Макрон.

Стоит отметить, что ранее президент России Владимир Путин опроверг мнение о том, что РФ оказалась под серьезным влиянием КНР. Глава государства указал на то, что европейская экономика находится в большей зависимости от Пекина, и эта зависимость усиливается гораздо большими темпами, чем российская.

Париж, Зоя Осколкова

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