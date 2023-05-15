СМИ призвали США жестко ответить на партнерство России и Ирана

Сотрудничество Тегерана и Москвы переросло в стратегическое партнерство после начала специальной военной операции. США и их союзникам следует срочно принять меры для разрушения оси Иран-Россия, пишет 19FortyFive.

Углубляющееся взаимодействие Ирана и России сильно подрывает интересы США в Европе, Евразии и на Ближнем Востоке. Иран намерен купить у России военную технику, включая истребители Су-35 четвертого поколения. Издание допустило, что Москва может помочь Тегерану развить ядерную программу и создавать ракеты большой дальности.

«Американские действия необходимы немедленно. Вашингтон должен разработать всеобъемлющую структуру для подрыва мощи обеих стран, наказание за опасное сотрудничество между ними», – говорится в статье.

Подходящим ответом издание считает ужесточение санкций, в том числе против третьих стран, помогающих Москве и Тегерану обходить ограничения. Штатам также стоит подорвать производство дронов в Иране и укрепить собственную противоракетную оборону против иранских дронов и ракетных угроз.

Пока же администрация президента США Джо Байдена «недостаточно отреагировала» на расширяющийся союз между Ираном и Россией и сдержать их «агрессивную внешнюю политику».

Главы МИД Турции, России, Сирии и Ирана выступили за единый подход по борьбе с терроризмом.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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