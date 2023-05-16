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Вторник, 16 мая 2023, 09:29 мск

Новости Политика

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Во Франции назвали самоубийством поддержку Украины

Выделение средств на военную поддержку Украины станет самоубийством для Франции, заявил бывший член Европарламента Флориан Филиппо.

Он напомнил, что власти во главе с президентом Франции Эммануэлем Макроном увеличили пенсионный возраст, потому что не нашли денег на выплаты гражданам.

«Франция увеличит военную поддержку Украины». Это заявление Макрона безумно в то время, когда он говорит нам, что мы не можем финансировать пенсии! Это зло и самоубийство, это нужно остановить. Депутаты, требуйте голосования!» – призвал Филиппо на своей странице в сервисе микроблогов.

Французские профсоюза несколько недель проводили забастовки и акции протеста, призывая власть отказаться от пенсионной реформы. В начале мая на массовые демонстрации вышли порядка 2,3 млн человек по всей стране. На фоне протестов рейтинг Макрона упал до рекордных 26%.

Париж, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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