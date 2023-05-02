Во Франции на первомайских демонстрациях задержали более 500 человек

Во Франции во время массовых демонстраций были задержаны более 540 человек. Об этом сообщает Министерство внутренних дел страны.

«Вчера везде, по всей Франции было более 500 задержаний, если быть точным, 540 человек было задержано, из которых 305 – в Париже», – сказал министр внутренних дел Жеральд Дарманен в эфире радио RMC BFMTV.

По словам главы МВД, в ходе столкновений пострадали сотрудники правоохранительных органов. На данный момент известно, что 406 полицейских и жандармов получили различные ранения, в том числе серьезные ожоги из-за коктейлей Молотова.

Накануне по всей Франции прошли протесты, в которых по официальным данным приняли участие до 700 тысяч человек. В свою очередь профсоюз «Всеобщая конфедерация труда» (CGT) заявил, что число протестующих против пенсионной реформы составило 2,3 млн человек.

14 апреля французские власти одобрили ключевую статью законопроекта о пенсионной реформе, предполагающую постепенное повышение возраста выхода на пенсию в стране с 62 до 64 лет к 2030 году. Закон был подписан президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Париж, Зоя Осколкова

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