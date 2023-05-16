Шойгу: Украина «перехватывает» в три раза больше ракет, чем мы пускаем

Министр обороны России, генерал армии Сергей Шойгу во вторник, 16 мая заявил, что, что «украинское ПВО сбивает больше ракет, чем мы запускаем», – сообщает РИА Новости.

Комментируя заявление киевских властей о якобы сбитых минувшей ночью над Киевом «украинской ПВО шести «Кинжалов», Шойгу сказал: «Я уже говорил и повторю еще раз. Мы не запускали столько «Кинжалов», сколько они всякий раз якобы сбивают своими заявлениями. Причем количество этих «украинских перехватов», а кто там действительно управляет американскими комплексами еще большой вопрос, в три раза больше, чем мы пускаем. Да и с типом ракет они все время ошибаются. Потому и не попадают».

Отметим, что ранее сегодня телеканал CNN сообщил, что в результате российского ракетного удара по Киеву получил повреждения американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot.

Москва, Иван Бабурин

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