Инспектор от США направляется на Украину – посмотреть, как выглядит подбитый Patriot

США отправили на Украину инспектора для оценки состояния ЗРК «Patriot», который подвергся удару российской гиперзвуковой ракеты «Кинжал».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», западные СМИ пытаются убедить мир, что «система получила минимальные повреждения после ракетного удара русских».

«Система функционирует, сообщили чиновники, и радиолокационный компонент, один из основных элементов, не был поврежден. Чиновники не считают, что систему нужно будет вывозить для починки», – утверждают в американской прессе.

Напомним, об успешном поражении хвалёного американского ЗРК доложил ранее официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Симферополь, Валентин Карамазов

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