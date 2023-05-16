СМИ: Великобритания и Нидерланды создадут коалицию по закупке истребителей для киевского режима

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак на встрече с главой правительства Нидерландов Марком Рютте в рамках саммита Совета Европы в Исландии договорились о создании международной коалиции по закупке истребителей для Украины, – сообщает во вторник, 16 мая, «Русская служба» BBC*.

В заявлении, распространенном штаб-квартирой британского премьера на Даунинг-стрит, говорится: «Премьер-министр Британии и премьер-министр Рютте договорились, что они будут работать над созданием международной коалиции для обеспечения Украины боевым воздушным потенциалом, оказывая поддержку во всем, от обучения пилотов до закупки истребителей F-16».



В канцелярии британского премьера также сообщили, что Сунак на саммите Совета Европы в Исландии встретился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и проинформировал ее о визите Зеленского в Великобританию.

«Лидеры согласились с необходимостью продолжать оказывать поддержку Украине в этот поворотный момент, в том числе посредством санкций против России. Они договорились, что саммит G7 в Японии на этой неделе станет моментом демонстрации единства и международной поддержки Украины. Саммит «Большой семерки» пройдет 19-21 мая в Хиросиме», – сообщили на Даунинг-стрит.

*Организация признана в России иностранным агентом

Рейкьявик, Иван Бабурин

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