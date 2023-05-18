Конгрессмены призвали Байдена немедленно разрешить поставки F-16 Украине

Группа из 14 конгрессменов, как от Демократической, так и от Республиканской партий, призвала президента США Джо Байдена без промедления разблокировать поставки истребителей F-16 для Украины. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на текст обращения.

«Как мы убедились по первоначальной нерешительности наших союзников в отношении поставок танков Украине, лидерство США имеет решающее значение для предоставления Киеву дополнительных ресурсов и новых возможностей», – говорится в письме законодателей.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак и глава правительства Нидерландов Марком Рютте в рамках саммита Совета Европы в Исландии договорились о создании международной коалиции по закупке истребителей F-16 для Украины.

Как пишет The New York Times, несколько европейских союзников Вашингтона готовы передать свои F-16 Украине. Однако администрация Байдена, которая должна одобрять любые поставки самолетов американского производства, по-прежнему убеждена в том, что Украине не нужны дорогостоящие самолеты, отмечает издание. По мнению американской администрации, сейчас украинская армия больше нуждается в танках, артиллерии и системах ПВО.

Скептицизм Вашингтона настолько глубок, что киевским пилотам в настоящее время не разрешается даже тренироваться на F-16, принадлежащих европейским государствам, указывает газета, ссылаясь на неназванного высокопоставленного украинского чиновника. Как отмечает газета, нежелание США разрешить обучение серьезно ограничит европейскую «коалицию истребителей».

В то же время издание Politico сообщило, что, хотя США и исключают передачу Киеву своих F-16, они не будут против, если их поставят третьи страны.

В Киеве ранее заявляли, что ВСУ нужно от 40 до 60 истребителей F-16 для противовоздушной обороны. Советник министра обороны Украины Юрий Сак назвал создание «коалиции истребителей» многообещающим знаком.

Меж тем в Кремле заявляли, что обсуждение поставок Киеву боевых самолетов говорит о растущей вовлеченности стран Запада в конфликт между Россией и Украиной. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, «подобные действия ведут к эскалации напряженности вокруг этого конфликта, затягивают этот конфликт, делают этот конфликт более болезненным и мучительным для Украины».

Москва, Наталья Петрова

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