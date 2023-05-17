Шольц отказался участвовать в «коалиции истребителей» для Украины

Германия не планирует присоединяться к коалиции государств для поставки западных истребителей на Украину.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в кулуарах саммита Совета Европы.

По информации издания Tagesschau, он не видит «участия ФРГ в дебатах о создании подобного альянса».

«Мы сосредоточились на том, что мы делаем. Это очень актуально сейчас для способности Украины защищать себя», – сказал Шольц, упомянув лишь о поставках танков, боеприпасов, техническом обслуживании систем вооружений и усилении ПВО.

Напомним, премьер-министр Великобритании Риши Сунак на встрече с главой правительства Нидерландов Марком Рютте в рамках саммита Совета Европы в Исландии договорились о создании международной коалиции по закупке истребителей для Украины.

Симферополь, Валентин Карамазов

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