Главу ЕК призвали уйти в отставку после слов о России

Пользователи сервиса микроблогов призвали главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен уйти в отставку. Такую реакцию вызвала ее публикация о саммите Совета Европы с участием украинских активистов.

«Александра Матвийчук и украинские правозащитники требуют ответственности за военные преступления России», – написала чиновница на своей странице.

Пользователи отметили, что заявления фон дер Ляйен порождают не поддержку Украины в европейских гражданах, а разочарование в Евросоюзе и НАТО.

«Каждый раз, когда ты открываешь рот, количество граждан Европы, отвергающих ЕС и НАТО, растет в геометрической прогрессии», – написал mafarrico.

«Почему это выглядит как секта?» – задался вопросом пользователь oneone.

Другие пользователи написали: «Европа делает довольно хорошую работу по подрыву демократии внутри себя же». «Мы должны требовать ответственности за то, что США, НАТО и ЕС ведут прокси-войну против России»

«Подай в отставку и отправляйся в тюрьму!» – призвал benutzer. «Исчезни», – вторил ему Mihai. «Отправляйся домой, Урсула», – посоветовал J.J.M.G.

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что в США доля недовольных поддержкой Украины за счет средств национальных бюджетов приближается к 50%, во Франции достигла 80%, в Британии – 65%, в Германии – 70%.

Москва, Наталья Рязанова

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